Адвокат Пробачая рассказал, как снэки S.Group попадали в ОРДЛО

Таким образом, адвокат подтвердил тот факт, что товары семейной корпорации нардепа Сергея Рыбалки (S. Group) действительно реализовывались в ОРДЛО. Однако, по словам юриста, его подзащитный Пробачай лично к этому не причастен.

Снеки попадали на оккупированную территорию через компанию-посредника из Беларуси.

"Мой подзащитный не поставлял продукцию (в ОРДЛО, - ред), он не имел физической возможности. Он работал на фирме, которая торговала с другими фирмами, которые покупали продукцию. А дальше, нужно понимать, что есть переход права собственности. С момента, когда другой человек - субъект внешнеэкономической деятельности приобрел эту продукцию, оплатил, продукция покинула территорию Украины - они приобрели право собственности на эту продукцию, когда она прибыла на их склад. Таким образом, владельцем указанной продукции стала уже другая фирма, которая является белорусской фирмой. А как они уже распоряжаются тем товаром, что приобрели - это на их собственное усмотрение", - рассказал адвокат.

Напомним, СБУ подозревает Д.Пробачая в финансировании терроризма, в частности, речь о бизнесе на территории ОРДЛО.

Ранее, журналист Д.Казанский опубликовал документы указывающие на работу компаний S. Group с компаниями-дистрибьюторами, зарегистрированными на неподконтрольной Украине территории.

Кроме того, журналист сообщил, что факт торговли именно снэками S. Group Рыбалки подтвердили в ОРДЛО.

Добавим, что Рыбалку Парламент уволил с должности главы финкомитета. С соответствующей инициативой выступил сам лидер "радикалов" Олег Ляшко.