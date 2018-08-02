Адвокат одного з затриманих українських хакерів у США дав коментар російському агентству

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Процес у справі екстрадованого в США громадянина України Федора Гладира, щодо якого висунуті звинувачення по 26 пунктам в змові, шахрайстві, кіберзламах і розкраданні особистих даних, може початися на раніше жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на адвоката Гладира Аркадія Буха, який надав коментар російському агентству ТАРС.

“У цій справі нам належить ознайомитися з величезною кількістю інформації. Це терабайти даних. Попередньо суддя назвав жовтень в якості контрольної дати початку процесу, проте, швидше за все, на ознайомлення з документами буде потрібно набагато більше часу”, — сказав Бух.

За словами адвоката, він, ймовірно, не зможе представляти в суді Сіетла інтереси двох інших обвинувачених. При цьому Аркадій Бух має намір звернутися до судді з проханням кваліфікувати справу як “складну”, що дасть додатковий час для підготовки захисту.

Раніше в середу мін’юст США повідомив про арешт трьох українських хакерів. 33-річний Федір Гладир, а також його ймовірні спільники — 44-річний Дмитро Федотов і 30-річний Андрій Копак — є членами “витончено діючого міжнародного злочинного угруповання”, відомого під кількома назвами — FIN7, Carbanak Group, Navigator Group.

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