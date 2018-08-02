Адвокат одного из задержанных украинских хакеров в США дал комментарий российскому агентству
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Процесс по делу экстрадированного в США гражданина Украины Федора Гладыра, в отношении которого выдвинуты обвинения по 26 пунктам в сговоре, мошенничестве, кибервзломах и хищении личных данных, может начаться на ранее октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката Гладырь Аркадия Буха, который предоставил комментарий российскому агентству ТАСС.
“По этому делу нам предстоит ознакомиться с огромным количеством информации. Это терабайты данных. Предварительно судья назвал октябрь в качестве контрольной даты начала процесса, однако, скорее всего, на ознакомление с документами потребуется гораздо больше времени”, — сказал Бух.
По словам адвоката, он, вероятно, не сможет представлять в суде Сиэтла интересы двух других обвиняемых. При этом Аркадий Бух намерен обратиться к судье с просьбой квалифицировать дело как “сложное”, что даст дополнительное время для подготовки защиты.
Ранее в среду минюст США сообщил об аресте троих украинских хакеров. 33-летний Федор Гладыр, а также его предполагаемые сообщники — 44-летний Дмитрий Федотов и 30-летний Андрей Копаков — являются членами “изощренно действовавшей международной преступной группировки”, известной под несколькими наименованиями — FIN7, Carbanak Group, Navigator Group.