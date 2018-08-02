Адвокат одного из задержанных украинских хакеров в США дал комментарий российскому агентству

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 10429 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 72838 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118294 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126235 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165749 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152178 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140206 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130329 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178759 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118292 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Процесс по делу экстрадированного в США гражданина Украины Федора Гладыра, в отношении которого выдвинуты обвинения по 26 пунктам в сговоре, мошенничестве, кибервзломах и хищении личных данных, может начаться на ранее октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката Гладырь Аркадия Буха, который предоставил комментарий российскому агентству ТАСС.

“По этому делу нам предстоит ознакомиться с огромным количеством информации. Это терабайты данных. Предварительно судья назвал октябрь в качестве контрольной даты начала процесса, однако, скорее всего, на ознакомление с документами потребуется гораздо больше времени”, — сказал Бух.

По словам адвоката, он, вероятно, не сможет представлять в суде Сиэтла интересы двух других обвиняемых. При этом Аркадий Бух намерен обратиться к судье с просьбой квалифицировать дело как “сложное”, что даст дополнительное время для подготовки защиты.

Ранее в среду минюст США сообщил об аресте троих украинских хакеров. 33-летний Федор Гладыр, а также его предполагаемые сообщники — 44-летний Дмитрий Федотов и 30-летний Андрей Копаков — являются членами “изощренно действовавшей международной преступной группировки”, известной под несколькими наименованиями — FIN7, Carbanak Group, Navigator Group.

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