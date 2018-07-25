Адвокат не зміг зустрітися з Сущенком
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Адвокат Марк Фейгін не зміг зустрітися з політв’язнем, українським журналістом Романом Сущенком. Про це російський адвокат повідомив кореспонденту УНН.
“Ні (зустріч з Сущенком — ред.) не відбулася. Сьогодні пройшли кілька адвокатів — черга”, — розповів М.Фейгін.
Але адвокат додав, що сподівається отримати право на зустріч з українським журналістом вже завтра.
“Моє право черзі пересувається на завтра”, — резюмував М.Фейгін.
Нагадаємо, російській адвокат Марк Фейгін планував зустрітися з російським політв’язенем, українським журналістом Романом Сущенком 25 липня.
Як повідомляв УНН, український консул у Москві Геннадій Брескаленко може відвідати українського журналіста, російського політв’язня Романа Сущенко у кінці цього місяця.