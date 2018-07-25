Адвокат не смог встретиться с Сущенко

"Нет (встреча с Сущенко - ред.) не состоялась. Сегодня прошли несколько адвокатов - очередь", - рассказал М.Фейгин.

Но адвокат добавил, что надеется получить право на встречу с украинским журналистом уже завтра.

"Мое право очереди передвигается на завтра", - резюмировал М.Фейгин.

Напомним, российской адвокат Марк Фейгин планировал встретиться с российским политзаключенный, украинским журналистом Романом Сущенко 25 июля.

Как сообщал УНН, украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко может посетить украинского журналиста, российского политзаключенного Романа Сущенко в конце этого месяца.