Адвокат не смог встретиться с Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Адвокат Марк Фейгин не смог встретиться с политзаключенным, украинским журналистом Романом Сущенко. Об этом российский адвокат сообщил корреспонденту УНН.
"Нет (встреча с Сущенко - ред.) не состоялась. Сегодня прошли несколько адвокатов - очередь", - рассказал М.Фейгин.
Но адвокат добавил, что надеется получить право на встречу с украинским журналистом уже завтра.
"Мое право очереди передвигается на завтра", - резюмировал М.Фейгин.
Напомним, российской адвокат Марк Фейгин планировал встретиться с российским политзаключенный, украинским журналистом Романом Сущенко 25 июля.
Как сообщал УНН, украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко может посетить украинского журналиста, российского политзаключенного Романа Сущенко в конце этого месяца.