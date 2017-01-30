Адвокат М.Полозов направив скаргу до Київського райсуду на дії ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Адвокат Микола Полозов направив скаргу в Київський районний суд та російському омбудсмену Тетяні Москальковій Сімферополя на “на незаконні дії з боку працівників ФСБ”. Про це адвокат повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Сьогодні мною було направлено скаргу до Київського районного суду на незаконні дії слідчого ФСБ і заяву омбудсмену Москальковій”, — написав він.
Нагадаємо, 25 січня адвоката М.Полозова затримали в анексованому Криму співробітники ФСБ РФ для допиту у справі І.Умерова.
Раніше адвокат заявляв про погрози з боку працівників Федеральної Служби Росії примусовим приводом для допиту у справі заступника голови Меджлісу.