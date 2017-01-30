Адвокат Н.Полозов направил жалобу в Киевский райсуд на действия ФСБ

"Сегодня мной была направлена жалоба в Киевский районный суд на незаконные действия следователя ФСБ и заявление омбудсмену Москальковой", - написал он.

Напомним, 25 января адвоката Н.Полозова задержали в аннексированном Крыму сотрудники ФСБ РФ для допроса по делу И.Умерова.

Ранее адвокат заявлял об угрозах со стороны работников Федеральной Службы России о принудительном приводе для допроса по делу заместителя главы Меджлиса.