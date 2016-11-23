Адвокат: дозвіл сину М.Джемілєва повернутися до України поки під питанням

"У п'ятницю, 25 листопада, буде звільнено Хайсера Джемілєва (сина Мустафи Джемілєва - ред.). Це, найімовірніше, станеться за два дні, абсолютно точно", - зазначив адвокат.

"Його відпустять, проте не відомо, як саме це відбудеться: чи дозволять йому покинути територію Російської Федерації та поїхати до Києва, чи його направлять під адміністративний нагляд до Бахчисараю, і він матиме відмічатися у МВС. І таке можливо", - додав М.Фейгін.

Водночас він зазначив, що, "враховуючи певне загострення ситуації між Україною та Росією зараз через події у Криму, хто знає, як саме ця ситуація буде розгортатися".

Раніше М.Фейгін повідомив, що Х.Джемілєва мають звільнити у п’ятницю, 25 листопада.

Як повідомляв УНН, Верховний суд Росії на півтора роки скоротив 5-річний термін ув’язнення Хайсера Джемілєва, визначений Краснодарським крайовим судом. Російський вирок на три місяці менший від того, який встановив Дніпровський суд Києва у квітні 2015 року — 3 роки і 8 місяців.

Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що в травні 2013 року він у дворі свого будинку в Бахчисараї вбив знайомого сім’ї Февзі Едемова з рушниці свого батька. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

10 липня минулого року Європейський суд з прав людини постановив звільнити Хайсера Джемілєва з СІЗО. Однак Росія не відреагувала на це рішення.

Відзначимо, що Росія вже два роки ігнорує рішення ЄСПЛ стосовно повернення в Україну Х.Джемілєва.