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Адвокат: дозвіл сину М.Джемілєва повернутися до України поки під питанням

Київ • УНН

 • 6404 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. На сьогодні не відомо, чи дозволять залишити територію Росії сину лідера кримських татар Мустафи Джемілєва Хайсеру, звільнення якого планується вже цієї п'ятниці. Про це заявив російський адвокат Марк Фейгін в ефірі "5 каналу", передає УНН.

Адвокат: дозвіл сину М.Джемілєва повернутися до України поки під питанням

"У п'ятницю, 25 листопада, буде звільнено Хайсера Джемілєва (сина Мустафи Джемілєва - ред.). Це, найімовірніше, станеться за два дні, абсолютно точно", - зазначив адвокат.

"Його відпустять, проте не відомо, як саме це відбудеться: чи дозволять йому покинути територію Російської Федерації та поїхати до Києва, чи його направлять під адміністративний нагляд до Бахчисараю, і він матиме відмічатися у МВС. І таке можливо", - додав М.Фейгін.

Водночас він зазначив, що, "враховуючи певне загострення ситуації між Україною та Росією зараз через події у Криму, хто знає, як саме ця ситуація буде розгортатися".

Раніше М.Фейгін повідомив, що Х.Джемілєва мають звільнити у п’ятницю, 25 листопада.

Як повідомляв УНН, Верховний суд Росії на півтора роки скоротив 5-річний термін ув’язнення Хайсера Джемілєва, визначений Краснодарським крайовим судом. Російський вирок на три місяці менший від того, який встановив Дніпровський суд Києва у квітні 2015 року — 3 роки і 8 місяців.

Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що в травні 2013 року він у дворі свого будинку в Бахчисараї вбив знайомого сім’ї Февзі Едемова з рушниці свого батька. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

10 липня минулого року Європейський суд з прав людини постановив звільнити Хайсера Джемілєва з СІЗО. Однак Росія не відреагувала на це рішення.

Відзначимо, що Росія вже два роки ігнорує рішення ЄСПЛ стосовно повернення в Україну Х.Джемілєва.

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