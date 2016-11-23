Адвокат: разрешение сыну М.Джемилева вернуться в Украину пока под вопросом

"В пятницу, 25 ноября, будут освобожден Хайсер Джемилев (сын Мустафы Джемилева - ред.). Это, скорее всего, произойдет за два дня, абсолютно точно", - отметил адвокат.

"Его отпустят, однако не известно, как именно это произойдет: позволят ли ему покинуть территорию Российской Федерации и поехать в Киев, или его направят под административный надзор в Бахчисарай, и он будет отмечаться в МВД. И такое возможно", - добавил М. Фейгин.

В то же время он отметил, что, "учитывая определенное обострение ситуации между Украиной и Россией сейчас из-за событий в Крыму, кто знает, как эта ситуация будет развиваться".

Ранее М.Фейгин сообщил, что Х.Джемилева должны освободить в пятницу, 25 ноября .

Как сообщал УНН, Верховный суд России на полтора года сократил 5-летний срок заключения Хайсера Джемилева, определенный Краснодарским краевым судом. Российский приговор на три месяца меньше того, который установил Днепровский суд Киева в апреле 2015 года - 3 года и 8 месяцев.

Хайсера Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи Эдемова из ружья своего отца. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

10 июля прошлого года Европейский суд по правам человека постановил освободить Хайсера Джемилева из СИЗО. Однако Россия не отреагировала на это решение.

Отметим, что Россия уже два года игнорирует решения ЕСПЧ относительно возвращения в Украину Х.Джемилева.