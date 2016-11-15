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Адміністрація Д.Трампа згорне програми допомоги Україні - експерт

Адміністрація Д.Трампа згорне програми допомоги Україні - експерт

Київ • УНН

 • 13025 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Американський політичний консультант Пол Манафорт матиме досить великий вплив на Трампа. Про це в ефірі “5 каналу” заявив директор компанії Berta Communications Тарас Березовець, передає УНН.

“Тут є певний негатив, тому що ми знаємо його негативне ставлення до України. Мені вже мої довірені джерела сказали, що П.Манафорт вже розмовляв на тему України з Д.Трампом напередодні виборів і нібито Д.Трамп йому сказав, що його мало буде цікавити сьогодні допомога Україні і швидше за все вони сьогодні будуть згортати багато проблем фінансової допомоги, яку американський уряд здійснював до останнього часу”, — наголосив експерт.

“Я думаю, на жаль, наступний рік в стосунках США буде дуже складним, але позитив у тому, що ми тепер не будемо розраховувати на зовнішньополітичні підпірки. Ми маємо розраховувати самі на себе і робити дійсно реформи”, — додав Т.Березовець.

Окрім того, за словами Т.Березовця, П.Манафорта не цікавить зовнішня політика і тому він дозволить перший час В.Путіну діяти в Сирії й Україні.

“Також будуть згорнуті програми фінансової допомоги Україні. Це вже є очевидним. Американці не будуть наполягати сьогодні на тому, щоб МВФ надавало більшу допомогу. І це найперші ризики. І питання надання Україні летальної зброї поки що зависає в повітрі”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ країн Євросоюзу очікують досить тісного партнерства з США після вступу Дональда Трампа на посаду президента країни. Про це заявила Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Федеріка Могеріні за підсумками неформальної міністерської зустрічі в Брюсселі.

Українські Національні Новини

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