Администрация Трампа свернет программы помощи Украине - эксперт

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Американский политический консультант Пол Манафорт будет иметь достаточно большое влияние на Трампа. Об этом в эфире "5 канала" заявил директор компании Berta Communications Тарас Березовец, передает УНН.

"Здесь есть определенный негатив, потому что мы знаем его негативное отношение к Украине. Мне уже мои доверенные источники сказали, что П.Манафорт уже разговаривал на тему Украины с Д.Трампом накануне выборов и якобы Д.Трамп ему сказал, что его мало будет интересовать сегодня помощь Украине и скорее всего они сегодня будут сворачивать многие проблемы финансовой помощи, которую американское правительство осуществляло до последнего времени ", - подчеркнул эксперт.

"Я думаю, к сожалению, следующий год в отношениях США будет очень сложным, но позитив в том, что мы теперь не будем рассчитывать на внешнеполитические подпорки. Мы должны рассчитывать сами на себя и делать действительно реформы ", - добавил Березовец.

Кроме того, по словам Т.Березовца, П.Манафорта не интересует внешняя политика и поэтому он позволит первое время В.Путину действовать в Сирии и Украине.

"Также будут свернуты программы финансовой помощи Украине. Это уже очевидно. Американцы не будут настаивать сегодня на том, чтобы МВФ оказывало большую помощь. И это первые риски. И вопрос предоставления Украине летального оружия пока повисает в воздухе ", - сказал он.

Как сообщал УНН, министры иностранных дел стран Евросоюза ожидают достаточно тесного партнерства с США после вступления Дональда Трампа на пост президента страны . Об этом заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике Могерини по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе.

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