Адміністрація Трампа розробляє нову стратегію протистояння російській агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розробляє нову стратегію національної безпеки. Про це з посиланням на чиновників у Білому домі повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.
"Стратегія охоплює загрозу ядерної зброї Північної Кореї, глобального тероризму та втручання Ірану, а також зростаючий вплив Китаю в Азії та російську агресію і пропагандистські зусилля на Заході", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що говорити про зняття санкцій з РФ можна буде після того, як буде вирішено конфлікт на Донбасі.