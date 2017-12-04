Администрация Трампа разрабатывает новую стратегию противостояния российской агрессии

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 53717 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 32804 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 104401 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106055 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 122695 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104663 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106798 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112983 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117314 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123136 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Администрация Трампа разрабатывает новую стратегию противостояния российской агрессии

Администрация Трампа разрабатывает новую стратегию противостояния российской агрессии

Киев  •  УНН

 • 11340 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию национальной безопасности. Об этом со ссылкой на чиновников в Белом доме сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

"Стратегия охватывает угрозу ядерного оружия Северной Кореи, глобального терроризма и вмешательства Ирана, а также растущее влияние Китая в Азии и российскую агрессию и пропагандистские усилия на Западе", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, посол США в России Джон Хантсман заявил, что говорить о снятии санкций с РФ можно будет после того, как будет решен конфликт на Донбассе.

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