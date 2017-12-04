Администрация Трампа разрабатывает новую стратегию противостояния российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию национальной безопасности. Об этом со ссылкой на чиновников в Белом доме сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.
"Стратегия охватывает угрозу ядерного оружия Северной Кореи, глобального терроризма и вмешательства Ирана, а также растущее влияние Китая в Азии и российскую агрессию и пропагандистские усилия на Западе", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, посол США в России Джон Хантсман заявил, что говорить о снятии санкций с РФ можно будет после того, как будет решен конфликт на Донбассе.