Администрация Трампа разрабатывает новую стратегию противостояния российской агрессии

"Стратегия охватывает угрозу ядерного оружия Северной Кореи, глобального терроризма и вмешательства Ирана, а также растущее влияние Китая в Азии и российскую агрессию и пропагандистские усилия на Западе", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, посол США в России Джон Хантсман заявил, что говорить о снятии санкций с РФ можно будет после того, как будет решен конфликт на Донбассе.