Адміністрація Миколаївського зоопарку просить містян приносити до звіринцю непотрібні сосни та ялинки

“Дорогі миколаївці! Дозволю собі повториться. Не дайте хвойникам, зрізаним на Новий рік померти марно! Свята закінчуються. Не вибудовуйте ялини і сосни під контейнери, краще привезіть їх в зоопарк. Наші тварини скажуть вам велике спасибі за смачний корм, теплу підстилку і незвичайні ароматні іграшки”, — написав В.Топчий.

Нагадаємо, із аналогічним зверненням до жителів Одеси звернулася адміністрація місцевого зоопарку.