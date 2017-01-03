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Адміністрація Миколаївського зоопарку просить містян приносити до звіринцю непотрібні сосни та ялинки

Київ • УНН

 • 7502 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Адміністрація Миколаївського зоопарку просить містян приносити до звіринцю непотрібні сосни та ялинки. Про це на сторінці зоопарку у Facebook написав директор комунального закладу Володимир Топчий.

“Дорогі миколаївці! Дозволю собі повториться. Не дайте хвойникам, зрізаним на Новий рік померти марно! Свята закінчуються. Не вибудовуйте ялини і сосни під контейнери, краще привезіть їх в зоопарк. Наші тварини скажуть вам велике спасибі за смачний корм, теплу підстилку і незвичайні ароматні іграшки”, — написав В.Топчий.

Нагадаємо, із аналогічним зверненням до жителів Одеси звернулася адміністрація місцевого зоопарку.

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