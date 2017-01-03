Администрация Николаевского зоопарка просит горожан приносить в зверинец ненужные сосны и елки
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 3 января. УНН. Администрация Николаевского зоопарка просит горожан приносить в зверинец ненужные сосны и елки. Об этом на странице зоопарка в Facebook написал директор коммунального учреждения Владимир Топчий.
"Дорогие николаевцы! Позволю себе повториться. Не дайте хвойникам, срезанным на Новый год умереть бесполезно! Праздники заканчиваются. Не выстраивайте ели и сосны под контейнеры, лучше привезите их в зоопарк. Наши животные скажут вам большое спасибо за вкусный корм, теплую подстилку и необычные ароматные игрушки", - написал В.Топчий.
Напомним, с аналогичным обращением к жителям Одессы обратилась администрация местного зоопарка.