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Администрация Николаевского зоопарка просит горожан приносить в зверинец ненужные сосны и елки

Администрация Николаевского зоопарка просит горожан приносить в зверинец ненужные сосны и елки

Киев • УНН

 • 7502 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 3 января. УНН. Администрация Николаевского зоопарка просит горожан приносить в зверинец ненужные сосны и елки. Об этом на странице зоопарка в Facebook написал директор коммунального учреждения Владимир Топчий.

"Дорогие николаевцы! Позволю себе повториться. Не дайте хвойникам, срезанным на Новый год умереть бесполезно! Праздники заканчиваются. Не выстраивайте ели и сосны под контейнеры, лучше привезите их в зоопарк. Наши животные скажут вам большое спасибо за вкусный корм, теплую подстилку и необычные ароматные игрушки", - написал В.Топчий.

Напомним, с аналогичным обращением к жителям Одессы обратилась администрация местного зоопарка.

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