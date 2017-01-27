Адміністрація Д.Трампа підготувала рішення про скасування санкцій щодо РФ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала документи для скасування санкцій щодо Російської Федерації. Про це повідомив науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Фабріс Потьє у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"Джерела у Вашингтоні кажуть, що адміністрація Трампа підготувала розпорядження про скасування санкцій щодо Росії. Президент поговорить з Меркель і Путіним в суботу", - повідомив він.
Таку інформацію підтвердила представник американського видання Politico С'юзен Глассер.
"Кілька джерел повідомляють, що пропонується скасування санкцій в односторонньому порядку", - написала вона.