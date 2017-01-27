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Адміністрація Д.Трампа підготувала рішення про скасування санкцій щодо РФ - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала документи для скасування санкцій щодо Російської Федерації. Про це повідомив науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Фабріс Потьє у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.

"Джерела у Вашингтоні кажуть, що адміністрація Трампа підготувала розпорядження про скасування санкцій щодо Росії. Президент поговорить з Меркель і Путіним в суботу", - повідомив він.

Таку інформацію підтвердила представник американського видання Politico С'юзен Глассер.

"Кілька джерел повідомляють, що пропонується скасування санкцій в односторонньому порядку", - написала вона.

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