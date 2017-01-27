Адміністрація Д.Трампа підготувала рішення про скасування санкцій щодо РФ - ЗМІ

"Джерела у Вашингтоні кажуть, що адміністрація Трампа підготувала розпорядження про скасування санкцій щодо Росії. Президент поговорить з Меркель і Путіним в суботу", - повідомив він.

Таку інформацію підтвердила представник американського видання Politico С'юзен Глассер.

"Кілька джерел повідомляють, що пропонується скасування санкцій в односторонньому порядку", - написала вона.