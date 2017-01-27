Администрация Д.Трампа подготовила решение об отмене санкций в отношении РФ - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа подготовила документы для отмены санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщил научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Источники в Вашингтоне говорят, что администрация Трампа подготовила распоряжение об отмене санкции в отношении России. Президент поговорит с Меркель и Путиным в субботу", - сообщил он.
Такую информацию подтвердила представитель американского издания Politico Сьюзен Глассер.
"Несколько источников сообщают, что предлагается отмена санкций в одностороннем порядке", - написала она.