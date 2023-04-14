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Адміністрація Байдена просить Верховний суд США скасувати обмеження на таблетки для абортів

Адміністрація Байдена просить Верховний суд США скасувати обмеження на таблетки для абортів

Київ • УНН

 • 738367 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Адміністрація Байдена просить Верховний суд США скасувати ухвалене раніше рішення щодо обмеження на використання таблеток для аборту. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Цитата

"Якщо накази судів нижчої інстанції вступлять у силу, вони завадять науковому висновку Управління з продовольства і медикаментів США, і підірвуть впевненість в системі охорони здоров’я, яка передбачає наявність "Міфепристону" в якості альтернативи більш обтяжливому та інвазивному хірургічному аборту", — написала генеральний соліситор Елізабет Прелогар.

Деталі

Як зазначається, у п’ятницю адміністрація Байдена звернулася до Верховного суду США з проханням скасувати апеляційне рішення, яке накладає обтяжливі обмеження на основний препарат для переривання вагітності – "Міфепристон".

Планується, що обмеження набудуть чинності о 12:01 ранку суботи, 15 квітня.

Згідно з обмеженнями, препарат можна приймати лише до семи тижнів вагітності, а не до 10-тижнів, як зараз. Його також не можна доставити поштою, він повинен бути виданий особисто.

Ці обмеження скасовують ряд заходів Управління з продовольства і медикаментів США, вжитих останніми роками, які значно розширили доступ до медикаментозного аборту, найпоширенішого методу аборту в США.

Судді, які підписали наказ, вказують на занепокоєння щодо безпеки від прийому цього препарату, незважаючи на численні наукові дослідження, які визнали "Міфепристон" надзвичайно безпечним.

Міністерство юстиції закликало Верховний суд швидко і повністю заблокувати рішення, поки справа триває.

"Якщо наказ судів нижчої інстанції набуде чинності, він переверне режим регулювання "Міфепристону", що матиме серйозні наслідки для фармацевтичної промисловості, жінок, яким потрібен доступ до препарату, і здатності Управління виконувати свої законні повноваження", — написала Прелогар.

Нагадаємо

У штаті Флорида, США заборонили більшість абортів після шести тижнів вагітності.

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