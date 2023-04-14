Администрация Байдена просит Верховный суд США отменить ограничения на таблетки для абортов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Администрация Байдена просит Верховный суд США отменить принятое ранее решение об ограничении на использование таблеток для аборта. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
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"Если приказы судов низшей инстанции вступят в силу, они помешают научному заключению Управления по продовольствию и медикаментам США, и подорвут уверенность в системе здравоохранения, которая предусматривает наличие "Мифепристона" в качестве альтернативы более обременительному и инвазивному хирургическому аборту", — написала генеральный солиситор Элизабет Прелогар.
Детали
Как отмечается, в пятницу администрация Байдена обратилась в Верховный суд США с просьбой отменить апелляционное решение, которое накладывает обременительные ограничения на основной препарат для прерывания беременности – "Мифепристон".
Планируется, что ограничения вступят в силу в 12:01 утра субботы, 15 апреля.
Согласно ограничениям, препарат можно принимать только до семи недель беременности, а не до 10-недель, как сейчас. Его также нельзя доставить по почте, он должен быть выдан лично.
Эти ограничения отменяют ряд мер Управления по продовольствию и медикаментам США, принятых в последние годы, которые значительно расширили доступ к медикаментозному аборту, самому распространенному методу аборта в США.
Судьи, подписавшие приказ, указывают на обеспокоенность по поводу безопасности от приема этого препарата, несмотря на многочисленные научные исследования, которые признали "Мифепристон" чрезвычайно безопасным.
Министерство юстиции призвало Верховный суд быстро и полностью заблокировать решение, пока дело продолжается.
"Если приказ судов низшей инстанции вступит в силу, он перевернет режим регулирования "Мифепристона", что будет иметь серьезные последствия для фармацевтической промышленности, женщин, которым нужен доступ к препарату, и способности Управления выполнять свои законные полномочия", — написала Прелогар.
Напомним
В штате Флорида, США запретили большинство абортов после шести недель беременности.