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Администрация Байдена просит Верховный суд США отменить ограничения на таблетки для абортов

Администрация Байдена просит Верховный суд США отменить ограничения на таблетки для абортов

Киев • УНН

 • 738366 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Администрация Байдена просит Верховный суд США отменить принятое ранее решение об ограничении на использование таблеток для аборта. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Цитата

"Если приказы судов низшей инстанции вступят в силу, они помешают научному заключению Управления по продовольствию и медикаментам США, и подорвут уверенность в системе здравоохранения, которая предусматривает наличие "Мифепристона" в качестве альтернативы более обременительному и инвазивному хирургическому аборту", — написала генеральный солиситор Элизабет Прелогар.

Детали

Как отмечается, в пятницу администрация Байдена обратилась в Верховный суд США с просьбой отменить апелляционное решение, которое накладывает обременительные ограничения на основной препарат для прерывания беременности – "Мифепристон".

Планируется, что ограничения вступят в силу в 12:01 утра субботы, 15 апреля.

Согласно ограничениям, препарат можно принимать только до семи недель беременности, а не до 10-недель, как сейчас. Его также нельзя доставить по почте, он должен быть выдан лично.

Эти ограничения отменяют ряд мер Управления по продовольствию и медикаментам США, принятых в последние годы, которые значительно расширили доступ к медикаментозному аборту, самому распространенному методу аборта в США.

Судьи, подписавшие приказ, указывают на обеспокоенность по поводу безопасности от приема этого препарата, несмотря на многочисленные научные исследования, которые признали "Мифепристон" чрезвычайно безопасным.

Министерство юстиции призвало Верховный суд быстро и полностью заблокировать решение, пока дело продолжается.

"Если приказ судов низшей инстанции вступит в силу, он перевернет режим регулирования "Мифепристона", что будет иметь серьезные последствия для фармацевтической промышленности, женщин, которым нужен доступ к препарату, и способности Управления выполнять свои законные полномочия", — написала Прелогар.

Напомним

В штате Флорида, США запретили большинство абортов после шести недель беременности.

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