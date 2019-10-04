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Адміністратори, HR і повії: викрито мережу борделів у Києві та області

Київ • УНН

 • 94753 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Поліція затримала банду сутенерів-організаторів мережі борделів на території Києва та Київської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

Адміністратори, HR і повії: викрито мережу борделів у Києві та області

"Під час досудового розслідування правоохоронці викрили та припинили діяльність незаконної "фірми", яка здійснювала діяльність у сфері надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду на території столиці та області", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, організаторами "бізнесу" виявилися жінка під конспіративним іменем "Рената" та її співмешканець. До "робочого штату" входили майже 20 осіб, серед них диспетчери, які приймали дзвінки від клієнтів на рекламні номери, адміністратори на притонах, де працювали повії, водії-таксисти, які перевозили дівчат на визначені адреси та забезпечували охорону повіям, якщо виникали конфлікти з клієнтом.

Підбором кадрів займався чоловік на прізвисько "Тимур": проводив з кандидатками співбесіду, розповідав умови праці за різними напрямками роботи, встановлював зарплату, про що потім звітував "керівництву".

Диспетчери-оператори працювали позмінно. Вони приймали дзвінки від клієнтів на рекламні номери щодо надання послуг сексуального характеру, розповідали про послуги, які надаються за гроші, цінову політику "фірми", а також пропонували додаткові послуги. Крім того, вони підтримували роботу сайту, де розміщувалася інформація про повій та їхні фото.

"Вартість послуг варіювалась від 800 до 3 тисяч гривень за годину. За оперативними відомостями щоденний грошовий оборот коштів становив близько 70-100 тисяч гривень", - проінформували у поліції.

У ніч на 4 жовтня правоохоронці провели 22 санкціонованих обшуки за місцями утримання місць розпусти, де надавалися сексуальні послуги. У дев’яти салонах, розташованих в центрі міста Києва, викрито 50 повій та 8 адміністраторів. Затримано 6 операторів, які приймали дзвінки на рекламні номери та переписувалися з потенційними клієнтами.

Також проведені обшуки за місцем проживання фігурантів, які причетні до вчинення злочину. В ході обшуків затримано організаторів, виявлено та вилучено документацію, графіки чергувань, прайси, візитки, мобільні телефони та інші речі, що свідчать про організацію борделю.

Крім того, поліція вилучила кошти в національній та іноземній валюті, отриманні злочинним шляхом.
Зараз вирішується питання повідомлення про підозру вказаним особам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України та обрання запобіжного заходу для них.

Нагадаємо, напередодні в Одесі затримали 28-річну місцеву жительку, яка підшукувала жінок легкої поведінки, "рекламувала" їх серед обмеженого кола VIP-клієнтів та забезпечувала зустрічі в орендованій квартирі чи готельних номерах.

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