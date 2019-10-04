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Администраторы, HR и проститутки: разоблачена сеть борделей в Киеве и области

Киев • УНН

 • 94753 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Полиция задержала банду сутенеров-организаторов сети борделей на территории Киева и Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

Администраторы, HR и проститутки: разоблачена сеть борделей в Киеве и области

"Во время досудебного расследования правоохранители разоблачили и прекратили деятельность незаконной "фирмы", которая осуществляла деятельность в сфере оказания услуг сексуального характера за денежное вознаграждение на территории столицы и области", - говорится в сообщении.

По данным полиции, организаторами "бизнеса" оказались женщина под конспиративным именем "Рената" и ее сожитель. До "рабочего штата" входили около 20 человек, среди них диспетчеры, которые принимали звонки от клиентов на рекламные номера, администраторы на притонах, где работали проститутки, водители таксисты, которые перевозили девушек на определенные адреса и обеспечивали охрану проституткам, если возникали конфликты с клиентом.

Подбором кадров занимался человек по кличке "Тимур": проводил с кандидатками собеседования, рассказывал условия труда по разным направлениям работы, устанавливал зарплату, о чем потом отчитывался "руководству".

Диспетчеры-операторы работали посменно. Они принимали звонки от клиентов на рекламные номера о предоставлении услуг сексуального характера, рассказывали об услугах, предоставляемых за деньги, ценовую политику "фирмы", а также предлагали дополнительные услуги. Кроме того, они поддерживали работу сайта, где размещалась информация о проститутках и их фото.

"Стоимость услуг варьировалась от 800 до 3 тысяч гривен в час. По оперативным данным ежедневный денежный оборот средств составил около 70-100 тысяч гривен", - проинформировали в полиции.

В ночь на 4 октября правоохранители провели 22 санкционированных обыски по местам содержания притонов, где предоставлялись сексуальные услуги. В девяти салонах, расположенных в центре города Киева, раскрыто 50 проституток и 8 администраторов. Задержаны 6 операторов, принимающих звонки на рекламные номера и переписывались с потенциальными клиентами.

Также проведены обыски по месту жительства фигурантов, причастных к совершению преступления. В ходе обысков задержаны организаторы, обнаружено и изъято документацию, графики дежурств, прайсы, визитки, мобильные телефоны и другие вещи, свидетельствующие об организации борделя.

Кроме того, полиция изъяла средства в национальной и иностранной валюте, полученные преступным путем.
Сейчас решается вопрос сообщение о подозрении указанным лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК Украины и избрания меры пресечения для них.

Напомним, накануне в Одессе задержали 28-летнюю местную жительницу, которая подыскивала женщин легкого поведения, "рекламировала" их среди ограниченного круга VIP-клиентов и обеспечивала встречи в арендованной квартире или гостиничных номерах.

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