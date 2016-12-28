Адель втретє поспіль здобула титул "Артистки року" за версією Billboard
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Британська співачка Адель вже втретє удостоєна премією від журналу Billboard , якою нагороджують найкращих артистів року, передає УНН з посиланням на Mail Online.
Зазначається, що Адель отримала музичну нагороду завдяки успіхові її третьому студійному альбому "25", за продаж якого лише за один тиждень було виручено 3,4 мільйона доларів.
До того, альбом залишався після виходу в топ-слоті протягом 10 тижнів.
Як повідомляв УНН, британська поп-співачка Адель заявила, що їй дуже сподобалася пісня української співачки Джамали “1944”, яка перемогла на “Євробаченні-2016”.