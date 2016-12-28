Адель третий раз подряд получила титул "Артистка года" по версии Billboard
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Британская певица Адель уже третий раз удостоена премии от журнала Billboard, которой награждают лучших артистов года, передает УНН со ссылкой на Mail Online.
Отмечается, что Адель получила музыкальную награду благодаря успеху ее третьего студийного альбома "25", за продажу которого только за одну неделю было выручено 3,4 млн долларов.
До того, альбом оставался после выхода в топ-слоте в течение 10 недель.
Как сообщал УНН, британская поп-певица Адель заявила, что ей очень понравилась песня украинской певицы Джамалы "1944", которая победила на "Евровидении-2016".