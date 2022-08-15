Адаптована до варіантів COVID-19 вакцина отримала перше схвалення у Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Велика Британія стала першою країною, яка схвалила вакцину проти COVID-19, яка орієнтована як на вихідний, так і на Omicron варіант вірусу, передає УНН.
Деталі
Регулятор лікарських засобів Великої Британії (MHRA) схвалив так звану бівалентну вакцину, вироблену американською фармацевтичною компанією Moderna, як бустерну дозу для дорослих.
Рішення агентства було засноване на даних клінічних випробувань, які показали, що бустер викликав сильну імунну відповідь як проти Omicron (BA.1), так і проти вихідного варіанту вірусу 2020 року.
Моніторинг безпеки показав, що побічні ефекти, що спостерігалися, були такими ж, як і у вихідної бустерної дози Moderna, і, як правило, були легкими і проходили самостійно, і жодних серйозних проблем з безпекою для здоров'я виявлено не було.
Доповнення
Минулого місяця уряд Великої Британії заявив, що програма бустерної вакцинації почнеться на початку осені, і що щеплення пропонуватиметься особам старше 50 років, особам із груп клінічного ризику, передовим працівникам та персоналу будинків для людей похилого віку.
Посадовці Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) очікують, що вакцини, адаптовані до варіанту COVID, будуть схвалені в Європейському Союзі до вересня.
Moderna, яка підписала з британським урядом угоду на 1 мільярд фунтів стерлінгів (1,2 мільярда доларів) на будівництво першого в країні заводу з виробництва мРНК-вакцини на початку цього року, заявила в понеділок, що очікує подальшого схвалення адаптованої вакцини в Австралії, Канаді та ЄС найближчим часом.
Pfizer Inc та BioNTech також тестують версії своєї мРНК-вакцини, модифікованої для боротьби з варіантами Omicron.
Тим часом Sanofi та її партнер GSK працюють над білковою вакциною, націленою на бета-підваріант, який домінував деякий час минулого року.