Адаптированная к вариантам COVID-19 вакцина получила первое одобрение в Великобритании

Детали

Регулятор лекарственных средств Великобритании (MHRA) одобрил так называемую бивалентную вакцину, произведенную американской фармацевтической компанией Moderna, как бустерную дозу для взрослых.

Решение агентства было основано на данных клинических испытаний, показавших, что бустер вызвал сильный иммунный ответ как против Omicron (BA.1), так и против исходного варианта вируса 2020 года.

Мониторинг безопасности показал, что наблюдавшиеся побочные эффекты были такими же, как и у исходной бустерной дозы Moderna, и, как правило, были легкими и проходили самостоятельно, и никаких серьезных проблем с безопасностью для здоровья обнаружено не было.

Дополнение

В прошлом месяце правительство Великобритании заявило, что программа бустерной вакцинации начнется в начале осени, и что прививка будет предлагаться лицам старше 50 лет, лицам из групп клинического риска, передовым работникам и персоналу домов престарелых.

Чиновники Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) ожидают, что вакцины, адаптированные к варианту COVID, будут одобрены в Европейском Союзе до сентября.

Moderna, подписавшая с британским правительством соглашение на 1 миллиард фунтов стерлингов (1,2 миллиарда долларов) на строительство первого в стране завода по производству мРНК-вакцины в начале этого года, заявила в понедельник, что ожидает дальнейшего одобрения адаптированной вакцины в Австралии, Канаде и ЕС в ближайшее время.

Pfizer Inc и BioNTech также тестируют версии своей мРНК-вакцины, модифицированной для борьбы с вариантами Omicron.

Тем временем Sanofi и ее партнер GSK работают над белковой вакциной, нацеленной на бета-подвариант, доминировавший некоторое время в прошлом году.