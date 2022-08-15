Адаптированная к вариантам COVID-19 вакцина получила первое одобрение в Великобритании

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 15264 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 48646 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 93233 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 128081 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 126652 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 278134 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135520 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122832 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 378939 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84358 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 13520 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 7866 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 5836 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 11795 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 10691 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 278105 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 300437 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 378921 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 355158 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 401194 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 80324 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113901 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 133485 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172336 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 81487 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Адаптированная к вариантам COVID-19 вакцина получила первое одобрение в Великобритании

Киев • УНН

 • 332610 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Великобритания стала первой страной, которая одобрила вакцину против COVID-19, ориентированную как на исходный, так и на Omicron вариант вируса, передает УНН.

Адаптированная к вариантам COVID-19 вакцина получила первое одобрение в Великобритании

Детали

Регулятор лекарственных средств Великобритании (MHRA) одобрил так называемую бивалентную вакцину, произведенную американской фармацевтической компанией Moderna, как бустерную дозу для взрослых.

Решение агентства было основано на данных клинических испытаний, показавших, что бустер вызвал сильный иммунный ответ как против Omicron (BA.1), так и против исходного варианта вируса 2020 года.

Мониторинг безопасности показал, что наблюдавшиеся побочные эффекты были такими же, как и у исходной бустерной дозы Moderna, и, как правило, были легкими и проходили самостоятельно, и никаких серьезных проблем с безопасностью для здоровья обнаружено не было.

Дополнение

В прошлом месяце правительство Великобритании заявило, что программа бустерной вакцинации начнется в начале осени, и что прививка будет предлагаться лицам старше 50 лет, лицам из групп клинического риска, передовым работникам и персоналу домов престарелых.

Чиновники Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) ожидают, что вакцины, адаптированные к варианту COVID, будут одобрены в Европейском Союзе до сентября.

Moderna, подписавшая с британским правительством соглашение на 1 миллиард фунтов стерлингов (1,2 миллиарда долларов) на строительство первого в стране завода по производству мРНК-вакцины в начале этого года, заявила в понедельник, что ожидает дальнейшего одобрения адаптированной вакцины в Австралии, Канаде и ЕС в ближайшее время.

Pfizer Inc и BioNTech также тестируют версии своей мРНК-вакцины, модифицированной для борьбы с вариантами Omicron.

Тем временем Sanofi и ее партнер GSK работают над белковой вакциной, нацеленной на бета-подвариант, доминировавший некоторое время в прошлом году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81