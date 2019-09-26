АЧС вразила Запорізьку область
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Запорізькій області. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.
24 вересня на території цієї області зареєстровано 1 випадок захворювання на АЧС, а саме: ТОВ "Лідер", що розташоване в селі Веселий Гай Новомиколаївського району.
Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.
"В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", - уточнили контролери.
Нагадаємо, в Україні АЧС не вщухає вже шостий рік. У поточному році було зафіксовано вже більше 40 випадків хвороби. У минулому — 145.
Експерти і фермери звинувачують владу в особі Держпродспоживслужби в нездатності якісно протистояти вірусу.
Як наслідок, Україна зазнає збитків, зростає кількість імпортованої свинини, а на внутрішньому ринку — на свинину і сало — ростуть ціни. І, як зазначив політик Сергій Тригубенко, у вітчизняних магазинах свинина вже коштує дорожче, ніж в ЄС.