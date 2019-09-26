АЧС поразила Запорожскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новый случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Запорожской области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
24 сентября на территории этой области зарегистрирован 1 случай заболевания АЧС, а именно: ООО "Лидер", расположенного в селе Веселый Гай Новониколаевского района.
Диагноз АЧС было подтверждено лабораторными исследованиями.
"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.
Напомним, в Украине АЧС не утихает уже шестой год. В текущем году было зафиксировано уже более 40 случаев болезни. В прошлом - 145.
Эксперты и фермеры обвиняют власть в лице Госпродпотребслужбы в неспособности качественно противостоять вирусу.
Как следствие, Украина несет убытки, растет количество импортируемой свинины, а на внутреннем рынке - на свинину и сало - растут цены. И, как отметил политик Сергей Тригубенко, в отечественных магазинах свинина уже стоит дороже, чем в ЕС.