АЧС: ціни на свиней у Франції зросли вже на 22%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Поширення африканської чуми свиней (АЧС) в Азії призвело до підвищення цін на свиней забійних кондицій у Франції на 22%. За останні 4 місяці. Про це повідомляє euromeatnews.com, передає УНН.
Таким чином, станом на сьогодні, ціни на свиней у Франції становлять близько 26 євро за голову.
Нагадується, що попередньо через поширення АЧС імпорт свинини збільшив Китай - на 62%.
"Такі країни-члени ЄС, як Франція, Іспанія, Німеччина, Нідерланди та Данія, скористалися ситуацією. Однак, збільшення обсягів експорту з цих країн створило дефіцит на внутрішніх ринках та сприяло підвищенню цін", - йдеться у повідомленні.
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Аналітики прогнозують, що у другій половині 2019 року ціни на свиней у Франції будуть рости.
Натомість в Україні поширення АЧС призвело до скорочення виробництва свинини.
За словами Сергія Тригубенка, хвороба зумовила знищення понад 32 тис. голів свиней в минулому році, і це тільки за офіційними даними.
"На цьому тлі рекордно виріс імпорт свинини в Україну з-за кордону. За минулий рік ми збільшили показники імпорту в 5 разів! І думаю, що це ще не межа. Щодо експорту, то через АЧС в цьому контексті ми фактично ізольовані. За минулий рік Україна відправила в інші країни лише 1600 т свинини", - зазначив політик.