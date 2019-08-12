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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137985 просмотра

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Актуальное
АЧС: цены на свиней во Франции выросли уже на 22%

АЧС: цены на свиней во Франции выросли уже на 22%

Киев  •  УНН

 • 22440 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Азии привело к повышению цен на свиней убойных кондиций во Франции на 22%. За последние 4 месяца. Об этом сообщает euromeatnews.com, передает УНН.

Таким образом, на сегодня, цены на свиней во Франции составляют около 26 евро за голову.

Напоминается, что ранее из-за распространения АЧС импорт свинины увеличил Китай - на 62%.

"Такие страны-члены ЕС, как Франция, Испания, Германия, Нидерланды и Дания, воспользовались ситуацией. Однако, увеличение объемов экспорта из этих стран создало дефицит на внутренних рынках и способствовало повышению цен", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина сократила производство свинины

Аналитики прогнозируют, что во второй половине 2019 года цены на свиней во Франции будут расти.

Зато в Украине распространения АЧС привело к сокращению производства свинины.

По словам Сергея Тригубенко, болезнь обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней в прошлом году, и это только по официальным данным.

"На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в 5 раз! И думаю, что это еще не предел. Относительно экспорта, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы. За прошлый год Украина отправила в другие страны только 1600 т свинины", - отметил политик.

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