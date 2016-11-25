АЧС позбавила українську економіку більше 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Українська економіка отримала понад 1,1 млрд грн прямих та непрямих збитків від спалахів епідемії африканської чуми свиней. Про це ЗМІ під час прес-конференції "Як зберегти українське тваринництво від африканської чуми?" повідомила голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар, передає УНН.
“У 2015 році українська економіка за найскромнішими підрахунками отримала збитків більш ніж на 1 млрд гривень — 400 млн втратили безпосередньо виробники, решта — втрати від закриття експорту. Чотири країни повністю закрили експорт української свинини — Білорусь, Молдова, Румунія і Вірменія”, — сказала вона.
Також І.Паламар, посилаючись на дані ФАО, зазначила, що від смерті однієї свині державний бюджет недоотримує близько 415 гривень доходу.
У ВРУ з цього приводу завили, що критичні масштаби АЧС допущені з вини Держпродспоживслужби, яка не спромоглася вжити належних заходів та локалізувати проблеми.
Як наслідок це призвело до зниження експортного ринку вітчизняної свинини, наголосив нардеп С.Тригубенко.
“Допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу. Фермерства несуть значні збитки, дрібні домогосподарства, аби заробити хоч копійку приховують АЧС (чим створюють додаткові загрози), країна ж — втратила ринки збуту. Від нашої свинини на сьогодні відмовилась низка держав-імпортерів: Румунія, Вірменія, Білорусь... Якщо я не помиляюся, то залишилася лише Грузія. І тут у мене виникає логічне запитання: невже в інших країнах не трапляються спалахи АЧС? Трапляються. Однак, коли таке стається, то все залежить від спроможності контролюючих органів локалізувати проблеми, вчасно створити карантинну зону, чим гарантувати нормальну роботу всім іншим виробникам свинини”, — сказав він.