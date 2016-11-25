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АЧС лишила украинскую экономику более 1 млрд грн

Киев • УНН

 • 13061 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украинская экономика получила более 1,1 млрд грн прямых и косвенных убытков от вспышек эпидемии африканской чумы свиней. Об этом СМИ во время пресс-конференции "Как сохранить украинское животноводство от африканской чумы?" сообщила глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар, передает УНН.

АЧС лишила украинскую экономику более 1 млрд грн

"В 2015 году украинская экономика по самым скромным подсчетам получила убытки более чем на 1 млрд гривен - 400 млн потеряли непосредственно производители, остальные - потери от закрытия экспорта. Четыре страны полностью закрыли экспорт украинской свинины - Беларусь, Молдова, Румыния и Армения", - сказала она.

Также И.Паламар, ссылаясь на данные ФАО, отметила, что от смерти одной свиньи государственный бюджет недополучает около 415 гривен дохода.

В ВРУ по этому поводу завили, что критические масштабы АЧС допущены по вине Госпродпотребслужбы, которая не смогла принять надлежащие меры и локализовать проблемы.

В результате это привело к снижению экспортного рынка отечественной свинины, отметил нардеп С.Тригубенко.

"Допущеная по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС просто убила эту сферу. Фермерства несут значительные убытки, мелкие домохозяйства, чтобы заработать хоть копейку скрывают АЧС (чем создают дополнительные угрозы), страна же - потеряла рынки сбыта. От нашей свинины на сегодня отказалась ряд государств-импортеров: Румыния, Армения, Беларусь... Если я не ошибаюсь, то осталась только Грузия. И тут у меня возникает логичный вопрос: неужели в других странах не случаются вспышки АЧС? Случаются. Однако, когда такое происходит, то все зависит от способности контролирующих органов локализовать проблемы, вовремя создать карантинную зону, чем гарантировать нормальную работу всем другим производителям свинины", - сказал он.

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