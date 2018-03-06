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АЧС: Польща побудує паркан на кордоні не тільки з Україною, а й РФ

Київ • УНН

 • 10453 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. На російсько-польському кордоні з'явиться металевий паркан з метою запобігання міграції диких кабанів. Про це повідомляє Польський культурний центр в Калінінграді, передає УНН.

“Міністерство сільського господарства Польщі планує будівництво паркану вздовж державного кордону між Вармінсько-Мазурським воєводством та Калінінградською областю. Це повинно допомогти в боротьбі з африканською чумою свиней”, — йдеться в повідомленні.

У Польщі вважають, що кількість кабанів має бути обмежена, з одного боку відстрілом, а з іншого — будівництвом паркану на кордоні з Калінінградською областю. Паркан побудують з оцинкованої сітки заввишки 2 метри.

Нагадаємо, що в серпні минулого року в Польщі заявили про намір побудувати паркан на кордоні з Україною через епідемію АЧС.

Таким чином, Польща планує захистити своїх фермерів від вірусу і заощадити півмільярда євро на боротьбу з хворобою.

Коментуючи рішення польської влади, нардеп Сергій Тригубенко назвав його вироком вітчизняній Держпродспоживслужбі.

“Виходить, що полякам безпечніше витратити мільйони доларів, щоб побудувати між нами паркан, ніж розраховувати на партнерство і взаємні зусилля в боротьбі з африканською чумою... Як на мене, така заява міністерства сільського господарства Польщі — це просто „вердикт“, винесений нашим чиновникам за бездіяльність”, — зазначив він.

Українські Національні Новини

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