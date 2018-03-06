АЧС: Польша построит забор на границе не только с Украиной, но и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. На российско-польской границе появится металлический забор с целью предотвратить миграцию диких кабанов. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде, передает УНН.
"Министерство сельского хозяйства Польши планирует строительство забора на протяжении государственной границы между Варминско-Мазурским воеводством и Калининградской областью. Это должно помочь в борьбе с африканской чумой свиней", - говорится в сообщении.
В Польше считают, что количество кабанов должно быть ограничено, с одной стороны отстрелом, а с другой – строительством забора на границе с Калининградской областью. Забор будет построен из оцинкованной сетки высотой 2 метра.
Напомним, что в августе прошлого года в Польше заявили о намерении построить забор на границе с Украиной из-за эпидемии АЧС.
Таким образом, Польша планирует защитить своих фермеров от вируса и сэкономить полмиллиарда евро на борьбе с болезнью.
Комментируя решение польской власти, нардеп Сергей Тригубенко назвал его приговором отечественной Госпродпотребслужбе.
"Получается, что полякам безопаснее потратить миллионы долларов, чтобы построить между нами забор, чем рассчитывать на партнерство и взаимные усилия в борьбе с африканской чумой... Как по мне, то такое заявление министерства сельского хозяйства Польши - это просто "вердикт", вынесенный нашим чиновникам за бездеятельность", - отметил он.