Абсолютний противник: Луческу виразив думку стосовно VAR
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Головний тренер київського “Динамо” Мірча Луческу поділився думками про cистему відеодопомоги арбітрам (VAR), яку використали при пробитті пенальті у матчі із “Барселоною”, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
Румунський фахівець категорично проти такої системи.
“Я абсолютний противник цієї технології. Футбол — це яскраве видовище для вболівальників, для телебачення. Це не гандбол і не баскетбол, VAR тут не допомагає. Виходить, що все залежить від четвертого або п’ятого арбітра, який десь у кімнаті стоїть перед монітором і вирішує. Мені це складно зрозуміти, я проти цієї технології”, — сказав 75-річний коуч.
Нагадаємо, що перший гол у ворота “Динамо” забив Ліонель Мессі з пенальті, яке було призначене після перегляду VAR. Як наслідок “динамівці” програли матч з різницею в один гол.