Абсолютний противник: Луческу виразив думку стосовно VAR

Румунський фахівець категорично проти такої системи.

“Я абсолютний противник цієї технології. Футбол — це яскраве видовище для вболівальників, для телебачення. Це не гандбол і не баскетбол, VAR тут не допомагає. Виходить, що все залежить від четвертого або п’ятого арбітра, який десь у кімнаті стоїть перед монітором і вирішує. Мені це складно зрозуміти, я проти цієї технології”, — сказав 75-річний коуч.

Нагадаємо, що перший гол у ворота “Динамо” забив Ліонель Мессі з пенальті, яке було призначене після перегляду VAR. Як наслідок “динамівці” програли матч з різницею в один гол.