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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 18201 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 48108 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 67512 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 79696 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 91600 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112758 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114422 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126256 просмотра

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Абсолютный противник Луческу выразил мнение относительно VAR

Абсолютный противник Луческу выразил мнение относительно VAR

Киев  •  УНН

 • 11862 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу поделился мыслями о cистеме Видеопомощь арбитрам (VAR), которую использовали при пробитии пенальти в матче с “Барселоной”, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Румынский специалист категорически против такой системы.

“Я абсолютный противник этой технологии. Футбол — это яркое зрелище для болельщиков, для телевидения. Это не гандбол и не баскетбол, VAR здесь не помогает. Получается, что все зависит от четвертого или пятого арбитра, который где-то в комнате стоит перед монитором и решает. Мне сложно понять, я против этой технологии”, - сказал 75-летний коуч.

Напомним, что первый гол в ворота “Динамо” забил Лионель Месси с пенальти, которое было назначено после просмотра VAR. В результате “динамовцы” проиграли матч с разницей в один гол.

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