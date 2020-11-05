Абсолютный противник Луческу выразил мнение относительно VAR
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу поделился мыслями о cистеме Видеопомощь арбитрам (VAR), которую использовали при пробитии пенальти в матче с “Барселоной”, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
Румынский специалист категорически против такой системы.
“Я абсолютный противник этой технологии. Футбол — это яркое зрелище для болельщиков, для телевидения. Это не гандбол и не баскетбол, VAR здесь не помогает. Получается, что все зависит от четвертого или пятого арбитра, который где-то в комнате стоит перед монитором и решает. Мне сложно понять, я против этой технологии”, - сказал 75-летний коуч.
Напомним, что первый гол в ворота “Динамо” забил Лионель Месси с пенальти, которое было назначено после просмотра VAR. В результате “динамовцы” проиграли матч с разницей в один гол.