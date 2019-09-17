Аброськін: вбивство бойовика Джумаєва в мирному місті — це свавілля
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Вбивство, нехай і негідника, але в мирному місті — це свавілля. З такою думкою колишній перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін виступив у своєму Facebook щодо новини про вбивство бойовика “ДНР” Романа Джумаєва, інформує УНН.
“Вбивати можна тільки на війні ворогів зі зброєю, а вбити хай і негідника, але в мирному місті — це свавілля. Жоден в країні не має права вирішувати, кому жити, а кому ні. Що ж стосується суддів, ті, хто приймав рішення про його звільнення з-під варти... хай це залишається на їх совісті. Ми, поліція та СБУ, саме про ймовірність такого розвитку ситуації попереджали”, — написав Аброськін.
Він також додав, що “ми живемо не в джунглях й не кам’яному столітті. Має бути верховенство права та закону”.
Раніше УНН повідомляв, що у Маріуполі вбили бойовика “ДНР” Романа Джумаєва, випущеного судом під домашній арешт.