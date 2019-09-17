Аброськин: убийство боевика Джумаева в мирном городе — это произвол

“Убивать можно только на войне врагов с оружием, а убить пусть и негодяя, но в мирном городе — это произвол. Ни один человек в стране не имеет права решать, кому жить, а кому нет. Что же касается судей, те, кто принимал решение о его освобождении из-под стражи... пусть это остается на их совести. Мы, полиция и СБУ, именно о вероятности такого развития ситуации предупреждали”, — написал Аброськин.

Он также добавил, что “мы живем не в джунглях и не каменном веке. Должно быть верховенство права и закона”.

Ранее УНН сообщал, что в Мариуполе убили боевика “ДНР” Романа Джумаева, выпущенного судом под домашний арест.