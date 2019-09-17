Аброськин: убийство боевика Джумаева в мирном городе — это произвол

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 45126 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109205 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101099 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108333 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118720 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147822 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148337 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140405 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186694 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116729 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Аброськин: убийство боевика Джумаева в мирном городе — это произвол

Аброськин: убийство боевика Джумаева в мирном городе — это произвол

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Убийство, пусть и негодяя, но в мирном городе — это произвол. С таким мнением бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин выступил в своем Facebook касательно новости об убийстве боевика “ДНР” Романа Джумаева, передает УНН

“Убивать можно только на войне врагов с оружием, а убить пусть и негодяя, но в мирном городе — это произвол. Ни один человек в стране не имеет права решать, кому жить, а кому нет. Что же касается судей, те, кто принимал решение о его освобождении из-под стражи... пусть это остается на их совести. Мы, полиция и СБУ, именно о вероятности такого развития ситуации предупреждали”, — написал Аброськин.

Он также добавил, что “мы живем не в джунглях и не каменном веке. Должно быть верховенство права и закона”.

Ранее УНН сообщал, что в Мариуполе убили боевика “ДНР” Романа Джумаева, выпущенного судом под домашний арест.

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