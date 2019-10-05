Аброськін став ректором одеського вишу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Ректором Одеського державного університету внутрішніх справ призначено В’ячеслава Аброськіна, який донедавна обіймав посаду першого заступника голови Національної поліції України – начальника кримінальної поліції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України.
"Наказом МВС України № 952 ректором Одеського державного університету внутрішніх справ призначено В’ячеслава Аброськіна", - вказали у МВС.
Представив нового керівника закладу вищої освіти перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.
На своїй сторінці у Facebook Аброськін після призначення подякував "міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову та МВС за довіру".
Раніше Аброськін завляв, що хоче стати мером Маріуполя.