Аброськін став ректором одеського вишу

$41.400.13
45.840.29
ukru
Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
Ексклюзив
10:35 • 3786 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 38364 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 35852 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 36842 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 245726 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 165537 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139146 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140432 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152073 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149426 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.5м/с
39%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 45589 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 25665 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 42598 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 41706 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 13294 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 38364 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 245726 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 200632 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 317874 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 337546 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 2230 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 42612 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 25676 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 65171 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 47425 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Аброськін став ректором одеського вишу

Київ • УНН

 • 17431 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Ректором Одеського державного університету внутрішніх справ призначено В’ячеслава Аброськіна, який донедавна обіймав посаду першого заступника голови Національної поліції України – начальника кримінальної поліції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України.

Аброськін став ректором одеського вишу

"Наказом МВС України № 952 ректором Одеського державного університету внутрішніх справ призначено В’ячеслава Аброськіна", - вказали у МВС.

Представив нового керівника закладу вищої освіти перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

На своїй сторінці у Facebook Аброськін після призначення подякував "міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову та МВС за довіру".

Раніше Аброськін завляв, що хоче стати мером Маріуполя.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.41
Bitcoin
$82,620.00
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.34
Золото
$3,229.54
Ethereum
$1,567.03