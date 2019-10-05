Аброськин стал ректором одесского вуза
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Ректором Одесского государственного университета внутренних дел назначен Вячеслав Аброськин, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Приказом МВД Украины № 952 ректором Одесского государственного университета внутренних дел назначен Вячеслав Аброськин", - указали в МВД.
Представил нового руководителя учреждения высшего образования первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
На своей странице в Facebook Аброськин после назначения поблагодарил "министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и МВД за доверие".
Ранее Аброськин завляв, что хочет стать мэром Мариуполя.