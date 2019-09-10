Абромавічус обіцяв повідомити, чому в нього не вийшло з легалізацією бурштину

Відповідний інформаційний запит був відправлений в "Укроборонпром" 21 серпня. У канцелярії відомства УНН повідомили, що відповідь буде готовий до 6 вересня.

Однак, ні 6, ні 10 вересня така відповідь редакцією отримана не була і все ще очікується. В "Укроборонпромі" кажуть, що причина затримки відповіді - "відсутність співробітників на місці".

У своєму запиті УНН просить Айвараса Абромавичуса прокоментувати, чому на посаді міністра економічного розвитку йому і його команді не вдалося реалізувати анонсовані "масштабні інвестиції" в бурштинову галузь країни.

УНН нагадав Абромавичусу, що у 2015 році генеральний директор ДАК "Українські поліметали" Костянтин Лісничий (підвідомчий МЕРТ), якого пов'язували з міністром і який працював під керівництвом Абромавичусуа, публічно, під час прес-конференції та в присутності керуючого партнера юридичної компанії Ario Caital Group Юліана Хорунжого підписав меморандум з компаніями "Озон Інвестмент" і "Карл Груп", які у свою чергу зобов'язалися протягом 5 років вкласти у спільні проекти з видобутку бурштину в Україні 10 млн доларів.

"Це реальні інвестори, з якими ми провели серйозну роботу, які зацікавлені інвестувати в Україну", - запевняв тоді Лісничий.

Він обіцяв легалізацію видобутку бурштину, легальне працевлаштування 500-1000 осіб і сумарний дохід у розмірі 25,871 млн доларів.

Але, як виявилося, ніяких інвесторів і ніякого співробітництва не було і, очевидно, не передбачалося.

"Протягом 2015-2018 років компанія ДАК "Українські поліметали" не отримувала інвестиційних грошей від компаній "Озон інвестмент" і групи компаній "Карл Груп". Компанія (ДАК "Українські поліметали" - ред.) Не здійснювала співпрацю з зазначеними юридичними особами і відповідно, не отримувала дохід.

За інформацією ДП "Укрбурштин", він також не здійснював співпрацю з компаніями "Озон інвестмент" і групами компаній "Карл Груп", - повідомили в ДАК "Українські поліметали" на запит УНН.

У МЕРТ також вказали, що Лісничий звільнений з посади керівника ДАК "Українські поліметали" тільки у квітні 2018 року, а державна компанія під його керівництвом закінчила зі збитком в розмірі 2,5 млн грн.

Нагадаємо, Айварас Абромавичус займав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі України з 2014 по 2016 роки.

Головою "Укроборонпрому" його призначив Президент Володимир Зеленський у серпні поточного року.

Також нагадаємо, Президент Зеленський обіцяє легалізувати видобуток бурштину.