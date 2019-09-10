Абромавичус обещал сообщить, почему у него не вышло с легализацией янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В "Укроборонпроме" обещают в ближайшее время предоставить ответ главы их ведомства Айвараса Абромавичуса на запрос УНН касательно результатов его предыдущей работы в Министерстве экономического развития, в частности что касается "янтарной темы".
Соответствующий информационный запрос был отправлен в "Укроборонпром" 21 августа. В канцелярии ведомства УНН уведомили, что ответ будет готов к 6 сентября.
Однако, ни 6, ни 10 сентября такой ответ редакцией получен не был и все еще ожидается. В "Укроборонпроме" говорят, что причина задержки ответа – "отсутствие сотрудников на месте".
В своем запросе УНН просит Айвараса Абромавичуса прокомментировать, почему на должности министра экономического развития ему и его команде не удалось реализовать анонсированные "масштабные инвестиции" в янтарную отрасль страны.
УНН напомнил Абромавичусу, что в 2015 году генеральный директор ГАК "Украинские полиметаллы" Константин Лесничий (подведомственный МЕРТ), которого связывали с министром и который работал под руководством Абромавичуса, публично, во время пресс-конференции и в присутствии управляющего партнера юридической компании Ario Caital Group Юлиана Хорунжего подписал меморандум с компаниями "Озон Инвестмент" и "Карл Групп", которые в свою очередь обязались в течение 5 лет вложить в общие проекты по добыче янтаря в Украине 10 млн долларов.
"Это реальные инвесторы, с которыми мы провели серьезную работу, которые заинтересованы инвестировать в Украину", — уверял тогда Лесничий.
Он обещал легализацию добычи янтаря, легальное трудоустройство 500-1000 человек и суммарный доход в размере 25,871 млн долларов.
Но, как оказалось, никаких инвесторов и никакого сотрудничества не было и, очевидно, не предполагалось.
"В течении 2015-2018 годов компания ГАК "Украинские полиметаллы" не получала инвестиционных денег от компаний "Озон инвестмент" и группы компаний "Карл Групп". Компания (ГАК "Украинские полиметаллы" — ред.) не осуществляла сотрудничество с указанными юридическими лицами и соответственно, не получала доход.
По информации ГП "Укрбурштин", он также не осуществлял сотрудничество с компаниями "Озон инвестмент" и группами компаний "Карл Групп", — сообщили в ГАК "Украинские полиметаллы" на запрос УНН.
В МЕРТ также указали, что Лесничий уволен с должности руководителя ГАК "Украинские полиметаллы" только в апреле 2018 года, а государственная компания под его руководством закончила с убытком в размере 2,5 млн грн.
Напомним, Айварас Абромавичус занимал должность министра экономического развития и торговли Украины с 2014 по 2016 года.
Главой "Укроборонпрома" его назначил Президент Владимир Зеленский в августе текущего года.
Также напомним, Президент Зеленский обещает легализировать добычу янтаря.