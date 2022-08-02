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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Абітурієнтам дали пояснення, як дізнатися про результати національного тестування

Абітурієнтам дали пояснення, як дізнатися про результати національного тестування

Київ • УНН

 • 116948 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Результати національного мультипредметного тестування спочатку мають бути опрацьовані Українським центром оцінювання якості освіти, а згодом вони з'являться у кабінетах вступників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство освіти та науки.

Цитата

"Результати тестування спершу мають бути опрацьовані Українським центром оцінювання якості освіти. Після цього дані з бази УЦОЯО мають бути передані в Єдину державну електронну базу з питань освіти, адже саме інформація з ЄДЕБО відображається в електронних кабінетах. Встановлення результатів і передача між базами потребує часу", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як наголошується, фахівці УЦОЯО та ДП "Інфоресурс" (технічний адміністратор ЄДЕБО) роблять усе можливе, аби прискорити цей процес.

Він може тривати близько тижня (від дня складання конкретним учасником НМТ).

Нагадаємо 

Міністерство освіти та науки України назвало перелік документів, які потрібні для зарахування дитини-переселенця у перший клас.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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