Абітурієнтам дали пояснення, як дізнатися про результати національного тестування

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"Результати тестування спершу мають бути опрацьовані Українським центром оцінювання якості освіти. Після цього дані з бази УЦОЯО мають бути передані в Єдину державну електронну базу з питань освіти, адже саме інформація з ЄДЕБО відображається в електронних кабінетах. Встановлення результатів і передача між базами потребує часу", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як наголошується, фахівці УЦОЯО та ДП "Інфоресурс" (технічний адміністратор ЄДЕБО) роблять усе можливе, аби прискорити цей процес.

Він може тривати близько тижня (від дня складання конкретним учасником НМТ).

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