Абитуриентам дали объяснение, как узнать результаты национального тестирования

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"Результаты тестирования сначала должны быть проработаны Украинским центром оценки качества образования. После этого данные из базы УЦОКО должны быть переданы в Единую государственную электронную базу по вопросам образования, ведь именно информация из ЕГЭБО отображается в электронных кабинетах. Установление результатов и передача между базами требует времени", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, специалисты УЦОКО и ГП "Инфоресурс" (технический администратор ЕГЕБО) делают все возможное, чтобы ускорить этот процесс.

Он может длиться около недели (со дня составления конкретным участником НМТ).

Напомним

Министерство образования и науки Украины назвало перечень документов, необходимых для зачисления ребенка-переселенца в первый класс.