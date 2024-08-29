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Abba вимагає від Трампа припинити використовувати їх музику на передвиборчих мітингах

Abba вимагає від Трампа припинити використовувати їх музику на передвиборчих мітингах

Київ • УНН

 • 17968 перегляди

Гурт ABBA заборонив Трампу використовувати їхню музику в передвиборчій кампанії. Звукозаписна компанія ABBA попросила негайно видалити відео з мітингів, де звучали пісні гурту без дозволу.

Жодного дозволу чи ліцензії на розповсюдження творів Агнети, Бйорна, Бенні та Анні-Фрід, чиї ініціали складають назву гурту Abba, кандидату від Республіканської партії не надавались.

Пише УНН із посиланням на Svenska Dagbladet.

Abba забороняє Трампу та його команді використовувати музику шведської поп-групи у передвиборчій кампанії

Про це повідомляє звукозаписний лейбл Abba шведській газеті Svenska Dagbladet.

Ми разом з учасниками [ABBA] виявили, що були опубліковані відео, де музика ABBA використовувалася на заходах Трампа, і попросили, щоб таке використання було негайно знято і видалено

- заявила звукозаписна компанія ABBA.

Трамп, як він зазначив пресі, ніколи не отримував дозволу або ліцензії на трансляцію пісень Агнети, Бйорна, Бенні та Анні-Фрід, чиї ініціали складають назву гурту.

Гурт "Abba" став черговим у низці музичних гуртів і виконавців, які звернулися до Трампа з проханням утриматися від використання їхньої музики на мітингах і заходах. Раніше відповідну вимогу оголосили Брюс Спрінгстін, Ніл Янг, Селін Діон і "Роллінг Стоунз".

Довідково

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За повідомленням шведської газети "Svenska Dagbladet", на мітингу в Міннесоті в липні спочатку пролунала пісня, а потім був показаний 10-хвилинний відеокліп, в якому група "Abba" виконала кілька своїх найбільших хітів, зокрема "Money, Money, Money" і "Dancing Queen".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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