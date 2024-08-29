Abba вимагає від Трампа припинити використовувати їх музику на передвиборчих мітингах
Київ • УНН
Гурт ABBA заборонив Трампу використовувати їхню музику в передвиборчій кампанії. Звукозаписна компанія ABBA попросила негайно видалити відео з мітингів, де звучали пісні гурту без дозволу.
Жодного дозволу чи ліцензії на розповсюдження творів Агнети, Бйорна, Бенні та Анні-Фрід, чиї ініціали складають назву гурту Abba, кандидату від Республіканської партії не надавались.
Пише УНН із посиланням на Svenska Dagbladet.
Abba забороняє Трампу та його команді використовувати музику шведської поп-групи у передвиборчій кампанії
Про це повідомляє звукозаписний лейбл Abba шведській газеті Svenska Dagbladet.
Ми разом з учасниками [ABBA] виявили, що були опубліковані відео, де музика ABBA використовувалася на заходах Трампа, і попросили, щоб таке використання було негайно знято і видалено
Трамп, як він зазначив пресі, ніколи не отримував дозволу або ліцензії на трансляцію пісень Агнети, Бйорна, Бенні та Анні-Фрід, чиї ініціали складають назву гурту.
Гурт "Abba" став черговим у низці музичних гуртів і виконавців, які звернулися до Трампа з проханням утриматися від використання їхньої музики на мітингах і заходах. Раніше відповідну вимогу оголосили Брюс Спрінгстін, Ніл Янг, Селін Діон і "Роллінг Стоунз".
Довідково
За повідомленням шведської газети "Svenska Dagbladet", на мітингу в Міннесоті в липні спочатку пролунала пісня, а потім був показаний 10-хвилинний відеокліп, в якому група "Abba" виконала кілька своїх найбільших хітів, зокрема "Money, Money, Money" і "Dancing Queen".