Abba требует от Трампа прекратить использовать их музыку на предвыборных митингах

Никакого разрешения или лицензии на распространение произведений Агнеты, Бьорна, Бенни и Анни-Фрид, чьи инициалы составляют название группы Abba, кандидату от Республиканской партии не предоставлялись.

Пишет УНН со ссылкой на Svenska Dagbladet.

Abba запрещает Трампу и его команде использовать музыку шведской поп-группы в предвыборной кампании

Об этом сообщает звукозаписывающий лейбл Abba шведской газете Svenska Dagbladet.

Мы вместе с участниками [ABBA] обнаружили, что были опубликованы видео, где музыка ABBA использовалась на мероприятиях Трампа, и попросили, чтобы такое использование было немедленно снято и удалено - заявила звукозаписывающая компания ABBA.

Трамп, как он отметил прессе, никогда не получал разрешения или лицензии на трансляцию песен Агнеты, Бьорна, Бенни и Анни-Фрид, чьи инициалы составляют название группы.

Группа "Abba" стала очередной в череде музыкальных групп и исполнителей, которые обратились к Трампу с просьбой воздержаться от использования их музыки на митингах и мероприятиях. Ранее соответствующее требование объявили Брюс Спрингстин, Нил Янг, Селин Дион и "Роллинг Стоунз".

Справочно

По сообщению шведской газеты "Svenska Dagbladet", на митинге в Миннесоте в июле сначала прозвучала песня, а затем был показан 10-минутный видеоклип, в котором группа "Abba" исполнила несколько своих величайших хитов, в частности "Money, Money, Money" и "Dancing Queen".