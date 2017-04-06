А.Яценюк заявив, що не буде головою НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Керівник партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк не буде головою Національного банку України. Про це він заявив журналістам, передає кореспондент УНН.
“Політик не може очолювати НБУ, саме тому я не буду головою Національного банку України”, — сказав А.Яценюк.
Він також нагадав, що раніше вже очолював Нацбанк.
Як повідомляв УНН, 6 квітня у НБУ наголосили, що голова Нацбанку Валерія Гонтарева не писала заяву про відставку.
Нагадаємо, 3 квітня нардеп Ірина Луценко повідомила, що В.Гонтарева написала заяву про відставку. У НБУ не підтвердили інформацію про відставку В.Гонтаревої.