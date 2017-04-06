А.Яценюк заявил, что не будет главой НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Руководитель партии "Народный фронт" Арсений Яценюк не будет главой Национального банка Украины. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент УНН.
"Политик не может возглавлять НБУ, поэтому я не буду председателем Национального банка Украины", - сказал А.Яценюк.
Он также напомнил, что ранее уже возглавлял Нацбанк.
Как сообщал УНН, 6 апреля в НБУ отметили, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева не писала заявление об отставке.
Напомним, 3 апреля нардеп Ирина Луценко сообщила, что В.Гонтарева написала заявление об отставке. В НБУ не подтвердили информацию об отставке В.Гонтаревой.