А.Ярмоленко забив понад 150 голів у кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Капітан київського "Динамо" Андрій Ярмоленко забив 150 і 151-й голи на офіційному рівні, інформує УНН з посиланням на сайт української Прем'єр-ліги.
Форвард столичних зробив дубль в Олександрії (4:1), що не тільки внесло перелом у спочатку невдалий для його команди розвиток поєдинку, а й досяг вражаючого звершення: перший гол, проведений ним на 84-й хвилині, виявився 150-м у офіційних змаганнях.
Відзначимо, що всього за 10 сезонів на рахунку А.Ярмоленка 88 м'ячів в рамках чемпіонату України, 16 голів в Кубку України і 18 в Єврокубках. Ще 29 голів нападник забив, виступаючи за національну збірну України.
Зауважимо, що 27-річний футболіст забив 122 м'ячі в складі "Динамо" і 29 голів за збірну України.
Нагадаємо, А.Ярмоленка визнано найкращим гравцем 23-го туру УПЛ.