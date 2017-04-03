А.Ярмоленко забил более 150 голов в карьере

Форвард столичных сделал дубль в Александрии (4:1), не только внесло перелом в первое неудачное для его команды развитие поединка, но и достиг впечатляющего свершения: первый гол, проведенный им на 84-й минуте, оказался 150-м в официальных соревнованиях.

Отметим, что всего за 10 сезонов на счету А.Ярмоленка 88 мячей в рамках чемпионата Украины, 16 голов в Кубке Украины и 18 в еврокубках. Еще 29 голов нападающий забил, выступая за национальную сборную Украины.

Заметим, что 27-летний футболист забил 122 мяча в составе "Динамо" и 29 голов за сборную Украины.

Напомним, А.Ярмоленка признан лучшим игроком 23-го тура УПЛ .