А.Ярмоленко забил более 150 голов в карьере

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40274 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102296 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156473 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116454 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116461 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112521 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104235 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107064 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103560 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153584 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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А.Ярмоленко забил более 150 голов в карьере

А.Ярмоленко забил более 150 голов в карьере

Киев  •  УНН

 • 10247 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко забил 150 и 151-й голы на официальном уровне, передает УНН со ссылкой на сайт Украинской Премьер-лиги.

Форвард столичных сделал дубль в Александрии (4:1), не только внесло перелом в первое неудачное для его команды развитие поединка, но и достиг впечатляющего свершения: первый гол, проведенный им на 84-й минуте, оказался 150-м в официальных соревнованиях.

Отметим, что всего за 10 сезонов на счету А.Ярмоленка 88 мячей в рамках чемпионата Украины, 16 голов в Кубке Украины и 18 в еврокубках. Еще 29 голов нападающий забил, выступая за национальную сборную Украины.

Заметим, что 27-летний футболист забил 122 мяча в составе "Динамо" и 29 голов за сборную Украины.

Напомним, А.Ярмоленка признан лучшим игроком 23-го тура УПЛ .

Украинские Национальные Новости

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