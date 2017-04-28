А.Ярмоленко потрапив у світову футбольну абетку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Нападник київського “Динамо” та збірної України Андрій Ярмоленко потрапив до світової футбольної абетки, передає УНН з посиланням на Вleacherrepor.
Вleacherrepor створив футбольну абетку з 26 футболістів, використавши для кожної літери прізвище відомого футболіста.
"У світі не так багато чудових гравців, прізвище яких починається на "Y" (Yarmolenko). А.Ярмоленко — прекрасний гравець, який може виграти змагання одніє ногою. Він стає нашим четвертим, останнім і найменш гламурним нападником. Він, ймовірно, не отримає багато ігрового часу, на відміну від його колег, проте українець показує різноматну гру...", - йдеться в повідомленні Вleacherrepor.
Зауважимо, що компанію динамівцю у символічній абетковій збірній світу склали Мессі, Роналду, Неймар, Іньєста та інші зірки.
Як повідомляв УНН, А.Ярмоленко забив понад 150 голів у кар'єрі.